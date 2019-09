Kulttuuri

Suomen suurimpiin tapahtumajärjestäjiin kuuluva Live Entertainment Finland on asetettu konkurssiin

suurimpiin tapahtumajärjestäjiin kuuluva Live Entertainment Finland on asetettu konkurssiin. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi yhtiön yrityssaneeraushakemuksen maanantaina antamassaan päätöksessä.Käräjäoikeus hylkäsi myös konkurssimenettelyn lykkäystä koskevan hakemuksen ja asetti Live Entertainment Finlandin konkurssiin tästä päivästä lähtien.Yhtiön mukaan jo sovitut konsertit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö on tunnettu myös nimellä Eastway Live.Live Entertainment Finland hakeutui yrityssaneeraukseen maaliskuussa pian sen jälkeen, kun verohallinto oli hakenut yritystä konkurssiin. Taloussanomat kertoi helmikuussa, että verottajalla on yhtiöltä saatavia yhteensä noin 660 000 euroa.Yrityssaneeraushakemuksensa yhteydessä Live Entertainment Finland kertoi, että suurin velkojataho on yhtiön omistaja itse yksityishenkilönä sekä muiden yhtiöidensä kautta. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on keino pystyä jatkamaan yhtiön toimintaa normaalisti tulevaisuudessa.Konkurssissa puolestaan pyritään muuntamaan velallisen omaisuus rahaksi ja jakamaan se velkojille.