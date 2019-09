”Maailma selviytyy, vaikka ihminen ei”, Vuoden nuori taiteilija Nastja Säde Rönkkö pohtii ihmiskunnan tulevaisuutta

Kulttuuri

”Maailma selviytyy, vaikka ihminen ei”, Vuoden nuori taiteilija Nastja Säde Rönkkö pohtii ihmiskunnan tulevais

Turku

Nastja Säde Rönkölle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yöaika on pimeän aikaa/ yöaika on harhojen aikaa/ Pelon aikaa, uniaikaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutamat Nastja Säde Rönkön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aluksi pitää erottaa hänen jalkansa turkista. Koko jalka ja varpaat, koko hoito pitää nylkeä joka käpälästä, joka varvas joka käpälästä...

Kaikkihan sen tietää, miten vauhdilla ne saapuvat, napajäiset yöt ja revontulten vyöt.

Nastja Säde Rönkkö

Vuoden nuori taiteilija 2019 – Nastja Säde Rönkkö: for your charred bones and restless soul, Ars Nova Turku 3.11. asti.