Kun Sibelius ja kumppanit ryypiskelivät Kämpissä, ravintolan muusikot olivat naisia – Suomessa kiersi 1900-luvun vaihteessa taitavia naisorkestereita, joista harva on kuullut

Kulttuuri

Kun Sibelius ja kumppanit ryypiskelivät Kämpissä, ravintolan muusikot olivat naisia – Suomessa kiersi 1900-luv

Naisorkesteri.

Vaikka

Mistä

Naisorkesterien

Työ oli

Musiikki

Kaukaa

Naisorkesterien

Nuppu Koiviston

Väitös