Georgialaiset miestanssijat rakastavat toisiaan ja perinnetansseja pelon varjossa – Ruotsalaiselokuva sai sysäyksen homovihaa pursuneista uutisista

Kuka?

Levan Akin



Ruotsalainen elokuvaohjaaja, syntynyt 1979. Harjoitellut ammattia Roy Anderssonin alaisuudessa.



Ohjannut kolme elokuvaa, joista And Then We Danced on omakohtaisin. Akin oli nuorena tanssija. Elokuva edustaa Ruotsia Oscar-kisassa vuodenvaihteessa.



Akinin suku on taustaltaan georgialaista.