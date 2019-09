Kulttuuri

Liisa Pentti tuudittaa kerronnallaan katsojat muistoihin ja maisemiin – esitys on unenomainen retriitti

Teatteri Viiruksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitys on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarinointi

Teoksessa kummittelevat