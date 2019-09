Kulttuuri

Tallinnassa on nykytaiteen supersyksy – uusin taidekeskus avattiin yli satavuotiaaseen sukellusvenetehtaaseen

Tallinna.

Keskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näyttelyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lokakuussa

Keskuksen

Taidekeskuksen

Taidekeskus Kain

Taidekeskus Kai, Peetri 12, Tallinna. Avajaisnäyttely 1.12. saakka, Foto Tallinn -taidemessut 27.–29.9. www.kai.center.

Tallinn Fotokuu -biennaali 3.11.2019. saakka. www.foto­kuu.ee