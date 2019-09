Kulttuuri

Televisioalan Emmy-palkinnot jaetaan ensi yönä, HS seuraa

Yhdysvaltain

Keväällä

Emmy-gaala

merkittävimmät televisioalan palkinnot, Emmyt, jaetaan Los Angelesissa tänään.Emmy-palkinnot jaetaan muun muassa parhaille komedia- ja draamasarjoille ja parhaille pää- sekä sivuosanäyttelijöille. Myös parhaat tv-elokuvat ja minisarjat palkitaan.päättynyt fantasiasarja Game of Thrones keräsi odotetusti eniten Emmy-ehdokkuuksia eri kategorioissa. Game of Thronesin lisäksi muita ehdokkaita parhaaksi draamasarjaksi ovat esimerkiksi Killing Eve, Better Call Saul ja Pose.Parhaan komediasarjan ehdokkaita ovat muun muassa Barry, Fleabag ja The Marvelous Mrs. Maisel.alkaa noin kolmelta aamuyöllä Suomen aikaa. HS seuraa gaalaa ja uutisoi palkinnoista tuoreeltaan.