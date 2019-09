Lukemisen eriarvoisuus näkyy vankilassa – Lukupiiri voi sytyttää innon kirjoihin, kertoo Sörkan vankilan kirjastovastaava

Kulttuuri

Lukemisen eriarvoisuus näkyy vankilassa – Lukupiiri voi sytyttää innon kirjoihin, kertoo Sörkan vankilan kirja

Huoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukemisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ääneen

Kirjaston

Sörkan