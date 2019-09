Kulttuuri

Auton takapenkiltä löytyi vuohen pää – Brittany Howardin omaelämäkerrallinen debyytti Jaime on levy rasismista

Alabama Shakes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Howard

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Kriitikko Arttu Seppäsen valinnat: Odotukset The Hearingin levyä kohtaan kasvavat, Liam Gallagherin brittipop-krapula ei kiinnosta

Mitä tapahtui Pimeys?

Pimeys-yhtyeen

Liam potee yhä brittipop-krapulaansa

Voi

Makuuhuoneessa oleilua klubilla

Ruusujen

Makeaa talon täydeltä

Harvaan Harvaan