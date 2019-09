Pilapiirtäjä Ville Ranta muutti Oulusta Helsinkiin ja vaihtoi kirkon lehden Iltalehteen: ”Minua viehättää, että he ovat niin ennakkoluulottomia” Ranta on pyrkinyt koko uransa ajan itselleen epätodennäköisiin työpaikkoihin. Big Brotheria ja urheilua sisältävä Iltalehti on hänelle juuri sitä.