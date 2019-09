Kulttuuri

The Last of Us 2 -videopeli ilmestyy helmikuussa: kauan odotettu julkaisupäivä varmistui vihdoin

Sonyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2013

The Last of Us Pt. II

julkaisema The Last of Us Pt. II -toimintapeli ilmestyy ensi vuoden alussa Playstation 4 -konsolille. Julkaisupäivä on 21. helmikuuta.Naughty Dog -yhtiön kehittämä The Last of Us -jatko-osa on ollut jo vuosia yksi videopelimaailman odotetuimmista tapauksista. Mahdollista julkaisuajankohtaa on arvuuteltu siitä lähtien, kun peli julkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.Playstation 3:lle ilmestynyt ensimmäinen The Last of Us on elokuvamaiseen tarinaan pohjaava toimintapeli, joka kuvaa salakuljettaja Joen ja teini-ikäisen Ellien matkaa Yhdysvaltojen halki suurtuhon jälkeen.The Last of Us on maailman kehutuimmista ja palkituimmista videopeleistä. Viime vuoteen mennessä sitä oli myyty yli 17 miljoonaa kappaletta.on Sonyn yksinoikeudella julkaisema, joten se ei ole tulossa muille kuin Playstation-konsoleille.