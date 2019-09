Kulttuuri

Öljyvaltio Venezuelassa yksinvaltias Hugo Chávez yritti talousmullistusta ja ajoi maan tuhoon

”Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pertti Pesonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opettavaisinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pesosen

Ulkolinja: Tiekartta tuhoon, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena.