Kulttuuri

Sirpa Selänne on kuullut vuosi­kymmenten ajan ennakkoluuloja tyhmistä lätkävaimoista, ja nyt hän oikaisee niit

Monenlaisia kysymyksiä on suomalaisessa televisioviihteessä pohdittu viime vuosien aikana, mutta tämä on jäänyt käsittelemättä toistaiseksi: millaista on olla jääkiekkopelaajan puoliso? Nyt siihen saadaan muutos, kun TV5:llä alkoi syyskuussa uutuusohjelma Lätkä Love.