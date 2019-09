Kuka on Suomeen ensikeikalleen saapuva Tumblr-runoilija ja sometähti, joka julistettiin välittömästi sukupolvensa popikoniksi? Halsey nousi somesta stadioneille parissa vuodessa

Kulttuuri

Kuka on Suomeen ensikeikalleen saapuva Tumblr-runoilija ja sometähti, joka julistettiin välittömästi sukupolve

Tehdasvalmisteinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laulajan varsinaisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

New Jerseysta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halsey on saanut