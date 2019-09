Suomessa on tekeillä yli kahden miljoonan euron elokuva, jonka nimi on Peruna ja aihe peruna – soitimme käsikirjoittajalle

Kulttuuri

Suomessa on tekeillä yli kahden miljoonan euron elokuva, jonka nimi on Peruna ja aihe peruna – soitimme käsiki

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=kari+ketonen

https://www.hs.fi/haku/?query=mimosa+willamo

https://www.hs.fi/haku/?query=antti+luusuaniemi