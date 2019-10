Kulttuuri

Sata vuotta sitten tanskalaisen Nancy Dalbergin musiikkia arvioitiin joko myönteisesti tai kielteisesti sukupu

Nancy Dalberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nancy Dalbergin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levottomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordic String Quartet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nielsenin

Kriitikon valinnat: Vänskän Mahleria ja Marinin pianismia, joka ansaitsee viisi tähteä

Osmo Vänskän

Marko Ylönen

Risto-Matti Marin

Latvian radio­kuoro