”Ihmisistä on tullut laiskoja eivätkä he jaksa lähteä minnekään” – Siksi Paola Suhonen vie Superwood-festivaalillaan yleisön rämpimään Itä-Helsingin metsässä Paola Suhonen on tottunut pistämään hanskat käteen. Ensi viikonloppuna vaatesuunnittelija roudaa ja rämpii metsässä Superwood-festivaalilla Itä-Helsingissä.