Mika Kaurismäki jätti Brasilian lähes 30 vuoden jälkeen – Sademetsää tuhoavan presidentti Bolsonaron politiikka ajaa kulttuuriväkeä maasta

Kulttuuri

Mika Kaurismäki jätti Brasilian lähes 30 vuoden jälkeen – Sademetsää tuhoavan presidentti Bolsonaron politiikk

Lukuisia

Mika Kaurismäki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onetesta

Pääsyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bolsonaro

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kansanmusiikkia

Tämän syksyn

Dona Onete esiintyy kuusihenkisine yhtyeineen Tavastialla 27. lokakuuta, ja sitä ennen maailmanmusiikin Womex-tapahtumassa Tampereella 26. lokakuuta.