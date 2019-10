Kulttuuri

Sekoilua ja säätämistä: 22-Pistepirkko aloitti paluunsa tv-kameroiden edessä ja palasi nuoruutensa arvaamattom

Vähän päälle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haparointi osoitti,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

22-Pistepirkon tauon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuuden kannalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

22-Pistepirkon kiertue alkaa 11.10. Tuusulasta ja päättyy 24.11. Tampereelle. Helsingissä se esiintyy Nosturissa 14.–16.11.