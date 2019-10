Kulttuuri

Ohjaaja mokasi, ja filminauha Aretha Franklinin konserteista hautautui varastoon – Nyt soulin kuningatar pääse

Oh Lord

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisön