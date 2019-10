Masentunut saattaa suunnitella itsemurhaa, vaikka ulkoisesti kaikki olisi hyvin: ”Kertomisen merkitys on ihan älytön”, sanoo masennukseen sairastunut Jari Nieminen

Kulttuuri

Masentunut saattaa suunnitella itsemurhaa, vaikka ulkoisesti kaikki olisi hyvin: ”Kertomisen merkitys on ihan

Turku

Alkusyksyn aurinko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työ

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omatilan

Viereisellä

Näyttelyn

Neljän

Verkkoon

Mielimaissa-näyttely Aboa Vetus & Ars Nova -museossa 20. lokakuuta asti.

Tutustu projektiin verkossa osoitteessa mielimaissa.fi.