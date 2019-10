Kymmenen vuotta sitten Leena Parkkinen julkaisi esikoisromaaninsa ja kaikki muuttui: ”Se oli kamalaa”, Parkkinen sanoo nyt

Kulttuuri

Kymmenen vuotta sitten Leena Parkkinen julkaisi esikoisromaaninsa ja kaikki muuttui: ”Se oli kamalaa”, Parkkin

”Kutsun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menestyksessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitä

Oman

Parhaillaan