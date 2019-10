Kulhoja, kippoja, kirveenteriä ja ihmisjäänteitä: Näitä pueblo-intiaanien tuhatvuotisia jäämistöjä Suomi luovuttaa Yhdysvaltoihin

Kulttuuri

Kulhoja, kippoja, kirveenteriä ja ihmisjäänteitä: Näitä pueblo-intiaanien tuhatvuotisia jäämistöjä Suomi luovu

Täällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Suomen

Hautaesineet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy