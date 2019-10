”Se oli sellaista nuoren jätkän tyhmää touhua”, muistelee suomiräpin pioneeri Niko Toiskallio, 50, lyhyttä uraansa MC Nikke T:nä

Kulttuuri

”Se oli sellaista nuoren jätkän tyhmää touhua”, muistelee suomiräpin pioneeri Niko Toiskallio, 50, lyhyttä ura

”Vältän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1990-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2000-luvulla

Merkitsee