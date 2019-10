Suomalaisten luottamus Helsingin Sanomien uutisointiin on kasvanut – sosiaalisen median uutisiin luotetaan vähemmän

Kulttuuri

luottamus Helsingin Sanomien uutisointiin on pysynyt kutakuinkin ennallaan ja jopa kasvanut hieman, selviää KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta.66 prosenttia kertoi pitävänsä HS:n uutisia joko erittäin luotettavina tai melko luotettavina, kun vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa uutisointiin ilmoitti luottavansa 63 prosenttia.Pääkaupunkiseudulla luottamus on hieman muuta maata suurempaa: pääkaupunkiseudulla asuvista 73 prosenttia ilmoitti luottavansa HS:n uutisointiin.Jopa Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa luottamus HS:n uutisointiin oli alhaisinta, 62 prosentin selkeä enemmistö kertoi luottavansa Helsingin Sanomiin.ja STT ovat tutkimuksen mukaan luotetuimmat tiedotusvälineet. Kärkeen sijoittuvat Ylen tv-uutiset, jotka 84 prosenttia arvioi erittäin tai melko luotettaviksi. Toiseksi eniten luotetaan Ylen radiouutisiin (82 prosenttia) ja kolmanneksi eniten STT:hen (81 prosenttia).Myös MTV3:n uutiset (74 prosenttia), oman maakunnan suurin lehti (63 prosenttia), asuinkunnan paikallislehti (56 prosenttia) ja Kauppalehti (61 prosenttia) ovat enemmistön mielestä luotettavia uutislähteitä.iltapäivälehtien uutisointiin luotetaan vähemmän. Suomalaisista 28 prosenttia kertoi pitävänsä Ilta-Sanomien ja 27 prosenttia Iltalehden uutisointia erittäin tai melko luotettavana.Luottamus iltapäivälehtiin on kuitenkin kasvanut edellisistä tutkimuksista: kaksi vuotta sitten Ilta-Sanomia piti luotettavana 26 ja Iltalehteä 23 prosenttia. Kuusi vuotta sitten luvut olivat 18 ja 16 prosenttia.sosiaalisen median uutisointiin on ainoa, joka on tutkimuksen mukaan laskenut. Kaksi kolmesta suomalaisesta (68 prosenttia) arvioi sosiaalisen median enemmän tai vähemmän epäluotettavaksi, mikä on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017.Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy ja aineisto koottiin Gallup Kanavalla 6.–11. syyskuuta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1127.