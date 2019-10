Kulttuuri

Beatlesin klassikkolevy nousi listaykköseksi Britanniassa 50 vuoden tauon jälkeen

The Beatles

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abbey Road

-yhtyeen klassikkolevy Abbey Road on noussut Britannian myydyimpien albumien listan kärkeen. Taas – tosin viime kerrasta on kulunut hieman aikaa, karvan verran alle 50 vuotta.Abbey Road julkaistiin 26. syyskuuta 1969. Se nousi välittömästi Britannian albumilistan kärkeen ja pysyi siellä yhteensä 17 viikkoa. Nyt, 49 vuotta ja 252 päivää myöhemmin, levyn uudelleenmiksattu uusintapainos nousi samalle kärkipaikalle.oli Beatlesin yhdestoista albumi ja viimeinen, jonka yhtye äänitti ennen hajoamistaan. Abbey Roadia pidetään yleisesti Beatlesin parhaimpiin levyihin kuuluvana. Albumin kappaleita ovat muun muassa Something ja Here Comes the Sun.Levy muistetaan myös ikonisesta kansikuvastaan, jossa yhtyeen jäsenet ylittävät suojatietä.