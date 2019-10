Kulttuuri

Ariana Grande lauloi kuin toisesta ulottuvuudesta laskeutunut enkeli, mutta Helsingin show oli yllätyksetön ja

Tällä hetkellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keikka alkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Introa seurasi

Lavapuitteissa ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanssijoiden ja Granden

Granden ihailijana

Ariana Granden