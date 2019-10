Kulttuuri

Historiallinen käänne: suomalaista kirjallisuutta viedään nyt eniten englanninkielisiin maihin

Perinteisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vientikeskuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkiaan

https://www.hs.fi/haku/?query=rosa+liksom

https://www.hs.fi/haku/?query=sofi+oksanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vientitulojen