Kulttuuri

Moni suomalainen on kuullut kitaristi Antero Jakoilaa lukuisilla hittilevyillä tietämättään – nyt vaatimaton t

Konserttikuvissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaasassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljon

30 artistin hitit, joissa Antero Jakoila on ollut soittamassa:

Lähde: Antero Jakoila – kitaristi.