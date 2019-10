Call of Duty -pelin mobiiliversio teki julkaisuviikollaan kaikkien aikojen latausennätyksen ja ohitti suosiossa jopa Fortniten

Kulttuuri

Call of Duty -pelin mobiiliversio teki julkaisuviikollaan kaikkien aikojen latausennätyksen ja ohitti suosioss

Ammuntapeli Call of Dutyn mobiiliversiota ladattiin heti ensimmäisellä viikollaan sata miljoonaa kertaa, kertoo Reuters. Se ylitti selvästi aiemmat ennätykset, joita olivat pitäneet hallussaan Fortnite ja PlayerUnknown’s.



Activisionin julkaiseman Call of Duty -pelisarjan ensimmäinen peli julkaistiin vuonna 2003. Pelisarjassa käsitellään toista maailmansotaa, kylmää sotaa, modernia terrorismin vastaista sotaa sekä tulevaisuuteen sijoittuvaa kolmatta maailmansotaa.



Ensimmäisen persoonan ammuntapeli Call of Duty: Mobile julkaistiin tämän kuun ensimmäisenä päivänä, ja sitä on ladattu tasaisesti ympäri maailmaa. Peli on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle