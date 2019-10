Yliluonnolliset kokemukset yhdistivät kolmea taiteilijaa, joiden näyttely Tukholmassa herättää nyt valtavasti kiinnostusta

Kulttuuri

Yliluonnolliset kokemukset yhdistivät kolmea taiteilijaa, joiden näyttely Tukholmassa herättää nyt valtavasti

Tukholma

Lidingössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin syy

Tyra Kleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokainen

Lucie Lagerbielke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kaikki kolme

Näyttely

Millesgårdenin-visiitti

Taiteen

Måleri och andlighet, Millesgården (Herserudsvägen 32), Tukholma, 9. helmikuuta 2020 saakka. www.millesgarden.se