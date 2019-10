Kulttuuri

Vuoden 2018 ja 2019 Nobel-voittajista sanottua

”Vain muutama päivä sitten Piotr Glinski, Puolan kulttuuriministeri – sama joka tuhoaa Puolan museoita ja kulttuuri-instituutioita – kehuskeli sillä, ettei ole koskaan lukenut Olga Tokarczukin kirjoja. Nyt Tokarczuk on voittanut Nobelin palkinnon.””Nyt pitää viimein opetella kirjoittamaan se Tokarczukin nimi oikein.””Nuori kirjailija, jolla on pitkät mustat kiharat, hiljaisen mietteliäs olemus ja vielä hiljaisempi puheääni.””Hyvä akatemia! Hyvä kombo! Varsinkin Handken palkitseminen vaikuttaa raikkaalta ja kaivatulta statementiltä taiteilijan ja taiteensa välisen eronteon puolesta.””Sanon että huokaus. [Kun luin Handkea nuorena] Se oli vaikeaa eikä viihdyttänyt minua. Vaikka teeskentelin, että teki niin. Olga Tokarczukia en tunne, mutta kaiketi hienoa, saatiin nainen Puolasta.””Olen varma, että tämäntyyppisen valinnan takana on joku logiikka, mutta on epäselvää, mikä se olisi.””Mielestäni yksi valinta oli erinomainen ja odotettu, nimittäin Olga Tokarczuk. Siinä kirjailija, jota on fantastisen hauskaa lukea. -- Peter Handkeen suhtaudun varauksellisemmin -- Valinta ei tunnu erityisen modernilta, vaan olisi yhtä hyvin voitu tehdä 20 vuotta sitten. -- Uskon, että olisi voitu löytää kymmenen kirjailijaa, jotka olisivat ansainneet Nobelin.””Hänen tuotannossaan käsitellään usein teemoja, joista hänellä on vahvat mielipiteet. Tokarczuk on ollut vuosia kasvissyöjä, ja hän on sanonut nukkuvansa huonosti öisin ajatellessaan eläinten kärsimyksiä teurastamoissa ja lihakarjatiloilla.””Kerrontaa tavataan kutsua, jo kliseisestikin, maagiseksi realismiksi, kun ei erotella kylmää todellisuutta ja uskomuksia, vaan kaikki otetaan todesta. Tokarczuk ei jää yhtään jälkeen latinalaisamerikkalaisista esikuvista vaan todistaa, että Euroopassakin osataan.””Tämä ei ole mitään perinteistä kerrontaa, mutta rakastimme [Tokarczukin] ääntä, joka liikkuu kujeilusta ja vitsailusta vakaviin tunteisiin ja rakentaa hahmojaan käden käänteessä, kiinnostavien poikkeamien ja pohdiskelujen avulla.”