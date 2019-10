Kulttuuri

Late Lampaan uusi elokuva on mainiota koko perheen animaatioviihdettä

Aardman-animaatiostudio tunnettaneen yhä parhaiten riemastuttavista Wallace & Gromit -hahmoista. Juustoa rakastava keksijä Wallace ja tämän Gromit-beagle ovat seikkailleet tv-lyhytfilmeissä sekä koko illan elokuvassa Kanin kirous (2005).Myös Late Lammas (Shaun the Sheep) nähtiin ensimmäisen kerran Wallacen ja Gromitin Läheltä piti -lyhytelokuvassa. Latekin sai sittemmin oman tv-sarjansa ja teatterielokuvansa.Late Lammas -elokuva (2015) on oma suosikkini kaikista Aardman-studion tuotoksista. Kaikkein pienimmillekin lapsille sopiva savianimaatioseikkailu jaksaa naurattaa myös aikuista hillittömällä slapstick-huumorillaan.Elokuvassa ei ole lainkaan dialogia, määkimistä ja muuta ääntelyä vain, joten visuaalinen hulluttelu on pääosassa.neuvokas karvakasa on päässyt taas valkokankaalle. Jatko-osa on edellistä huomattavasti vauhdikkaampi ja seikkailullisempi.Viimeksi Late yritti laumoineen vain selvitä suurkaupungin hulinasta takaisin kotitilalleen – nyt mukana on scifiä, ufoja ja robotteja. Avaruudessakin sinkoillaan.Sammalperän tilan läheiseen metsään laskeutuu avaruusalus. Sieltä ulos putkahtaa Lu-La, utelias ja kiltti sininen otus. Paikkoja tutkiessaan Lu-La eksyy farmille ja Laten näköpiiriin.Vaikka lampaalla ja avaruusolennolla ei ole yhteistä kieltä, Late ymmärtää, että Lu-La haluaa löytää takaisin alukselleen ja kotiplaneetalleen. Late ja Lu-La livahtavat lammaskoira Vuhkun valvovan silmän alta etsimään alusta.Samalla Sammalperän höntti isäntä saa liikeidean lähikylän vallanneesta ufovillityksestä ja alkaa rakentaa tilastaan avaruusteemaista Farmageddon-huvipuistoa.Laten ja tämän uuden ystävän matkaa taas mutkistavat paitsi Lu-Lan karkin- ja limsanhimo, myös mustiin pukeutunut agentti Red, joka kätyreineen yrittää vangita Maan ulkopuolisen älyn edustajan hinnalla millä hyvänsä.ei viehätä aivan edellisen Late-seikkailun tavoin. Lisääntynyt tehostemelske vie elokuvaa mykkäfilmiä muistuttavasta ilottelusta enemmän tavanomaisen lastenanimaation suuntaan.Vanhempien katsojien iloksi mukaan on laitettu runsaasti scifi-teemaan sopivia elokuva- ja sarjaviittauksia. X-Files-, Kolmannen asteen yhteys- ja 2001: Avaruusseikkailu -parodiat alkavat vain olla sen verran nähtyjä ja kuultuja, etteivät jaksa tätä katsojaa huvittaa. No okei, Doctor Who -viittaus huvitti.Mutta ei Late kumppaneineen petä, Farmageddonkin on parhaimmillaan ääneen naurattavan hauska. Aitoa koko perheen viihdettä, jollaista ei ole ikinä elokuvateattereissa liikaa.