Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Kiasmassa voi tutustua maailman ehkä parhaaseen taide

Vuosisadan paras taideteos?

Ragnar Kjartansson: The Visitors 2.2.2020 saakka Kiasmassa (Mannerheimin 2). Ti 10–18, ke–pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17.

Revontulia sisätiloissa

Tatsuo Miyajima Sky of Time 8.3.2020 saakka Emmassa (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Tapiola). Ti 11–17, ke–pe 11–19, la­–su 11–17.

Mestarivalokuvaajan matkassa

Caj Bremer: Kuvia kaukaa 20.10. saakka Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2–4). Ma–su 11–17.

Milleniaalien muotokuvat

Joel Slotte 27.10. saakka tm-galleriassa (Erottajankatu 9 B). Ti, to, pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16.

Muumioituuko banaani?

Valentina Karga: Banana Mummy 27.10. saakka galleria Hippolytessä (Yrjönkatu 8–10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.