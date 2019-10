Kulttuuri

Elokuvatähti ja malli Eija Pokkinen kertoo kokemuksistaan viilipyttymäisen rauhallisesti

Muistelmat

Eija Pokkinen: Kiiltokuvatyttö. Docendo. 319 s.

Eija Pokkinen

Pokkisen

Pokkinen

Koko

Eija Pokkisen tähdittämä harvinaisuus Etäisyys esitetään Pokkisen elokuvien sarjassa Orionissa ti 15.10. klo 19.