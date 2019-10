Kulttuuri

Peter Høegin uusin romaani on niin vaikuttava kuvaus ihmisyyden olemuksesta, että lukijan kurkkua kuristaa

Peter Høeg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on ­Tanskan rakaste­tuimpia nyky­kirjailijoita. Hän teki läpimurtonsa huikealla Lumen taju -romaanilla vuonna 1992. Sittemmin uusia kiinnostavia teoksia on ilmestynyt muutaman vuoden välein.Høegin tuorein romaani Sinun silmiesi kautta on tutkielma ihmisten välisestä kanssakäymisestä, tietoisuuden käsitteestä ja tarinoista, jotka määrittelevät keitä me olemme.Keski-ikää lähestyvän Peterin elämä mullistuu, kun hänen kasvattiveljensä Simon yrittää itsemurhaa. Auttaakseen ystäväänsä Peter ottaa yhteyttä salaperäisyyden verhoamaan Neuropsykologisen kuvantamisen laitokseen.Kokeellisia hoitoja tarjoavassa yksikössä on kehitelty aivan uusia neuropsykologisia tutkimusmenetelmiä. Magneettikuvauksen, aivosähkökäyrämittauksen ja muiden keinojen avulla laitoksessa voidaan koostaa potilaan mielentiloja kuvastava holografinen projektio.Tätä kolmiulotteista kuvajaista tutkimalla ja sen sisään astumalla on mahdollista löytää potilasta kiusaavien traumojen kaava. Sekä opettaa häntä kertomaan itsestään ja elämästään aivan uudenlaista tarinaa.Peter kiinnostuu tutkimuksesta, sillä hän on aina etsinyt aitoja kohtaamisia ihmisten välillä. Niitä tuikiharvinaisia hetkiä, jolloin ihmisten rakentamat suojakilvet murtuvat ja he ovat todellisessa yhteydessä toisiinsa.alkuasetelmasta romaani laajenee moneen suuntaan. Toisena keskeisenä toimijana kuvaan astuu Neuropsykologisen kuvantamisen laitoksen johtaja, Lisa.Lisa ei muista mitään seitsemästä ensimmäisestä elinvuodestaan. Hän ei pysty palauttamaan mieleensä edes Peteriä ja Simonia, jotka olivat lastentarhassa hänen parhaita ystäviään. Tai niitä matkoja, joita he tuolloin tekivät toisten ihmisten uniin.”Kuljimme sisiliskon keltaisten silmien muodostaman tunnelin kautta metsään ja olimme varmoja, että tulisimme sieltä aivokalvontulehduksessa viruvan pisamaisen jumalan uneen.”Kirjan edetessä tarina ui yhä syvempiin vesiin. Kun tutkimuslaitoksen keinovalikoimat kehittyvät, ihmisten väliset palomuurit kaatuvat, yhteydet vahvistuvat ja tietoisuudet lomittuvat.Peterin lastentarhamuistoissa lapset löytävät ihmiskunnan yhteisten unien loputtoman tasangon sekä todellisuuden, jossa tulevaisuus avautuu useiden mahdollisten tapahtumien verkostona.näiden tietoisuuspelien keskelläkin romaani pysyttelee tiukasti kiinni ytimessään. Samalla kun kirja perkaa ihmisyyden perustavanlaatuisinta olemusta, se tutkailee useilta kanteilta, mikä yhdistää tai erottaa meidät toisistamme. Millaisia tarinoita kerromme itsestämme. Kuinka suru, pelko ja ahdistus syövät ihmistä.Romaanin teksti on hämäävän helppolukuista. Ulkoisesta yksinkertaisuudestaan huolimatta se on täynnä pysäyttäviä oivalluksia, vahvoja näkemyksiä ja kurkkua kuristavia tunteita. Lukijaa ei säästellä, kun kirja avaa näkymiä Pimeän Tanskan painajaismaisiin uumeniin – oli kyse sitten hyväksikäytetyistä lapsista tai aviomiesten raiskaamista naisista.Sinun silmiesi kautta on rikas ja vaikuttava romaani, jonka herättämät mielikuvat jäävät pitkäksi aikaa aivoihin kummittelemaan. Lisäksi teoksessa riittää runsaasti löydettävää ja tutkailtavaa useampaakin lukukertaa ajatellen.”Me olimme avanneet ovia. Eikä niitä ovia saanut enää kunnolla kiinni. Ne saattoivat heilahtaa auki yhtäkkiä, varoittamatta. Kuten nyt.”