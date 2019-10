Kulttuuri

Caitlin Moranin romaanitrilogian keskiosa on räiskyvä kuvaus 1990-luvun rock-nuoruudesta

Eletään 1990-lukua

Seksistinen maailma

­kriitikon, ­toimittajan ja kirjoittajan toinen romaani Kuinka olla kuuluisa on jatkoa kansainvälistä menestystä saaneelle, trilogian ensimmäiselle osalle Näin minusta tuli tyttö.Päähenkilö Johanna Morrigan, toimittaja-aliakseltaan Dolly Wild, elää 19-vuotiaana Lontoossa elämää, jota hänen mielestään voisi kuvailla ”Peppi Pitkätossun elämäksi, mutta viskin ja rockmusiikin kera.”Päähahmo (joka tietyiltä osin perustunee Caitlin Moraniin itseensä) on raivannut tiensä teollisuukaupungin lähiön työväenluokkaisesta perheestä suuren kaupungin musiikkitoimittajaksi., kun Iso-Britannia oli tulvillaan hyvää rockmusiikkia shogaze-yhtyeistä lad-kulttuurin pioneereihin ja seksuaali- ja sukupuolinormeja venyttävään indie-glam-rockiin. Kirja kuvaa ajan romanttisena ja huolettomana. Ihmisillä oli aikaa suhtautua intohimoisesti musiikkiin: levyjä ostettiin, musiikkilehtiä luettiin.Asuminen, syöminen ja päihteet olivat halpoja. Brittirock julisti, että elämä on hauskuutta varten. Johanna tempautuu täysin palkein mukaan hedonistiseen ilakointiin.Lontoossa kaikki pelaavat peliä, jonka palkkiona on himoittuja paloja rikkaudesta, rakkaudesta ja kuuluisuudesta. Toimittajana Johanna on kuuluisuuden ja faniuden välimaastossa ja yrittää ymmärtää molempia ilmiöitä.Samalla hän on tolkuttoman rakastunut John Kiteen, muusikkoon, josta on hyvää vauhtia tulossa hyvin kuuluisa. Johanna aikoo voittaa Kiten rakkauden olemalla toiminnan nainen – ei lempeä ja kaunis.yrittää kampittaa Johannan yrityksiä raivata itselleen tilaan. Rockmusiikki ja musiikkimediat olivat vielä pitkälti poikakerhoja. Ysärin hurlumhei-henki lupailee myös uudenlaista seksuaalista vapautta, mutta Johanna joutuu pettymään: asenteet nuoria naisia kohtaan ovat Raamatun aikaisia.Moranin teos on kasvukertomus sekä hirtehisen hauskan romaanin muotoon puettu pedagoginen teos nuorille naisille, jotka ovat vielä epävarmoja omista rajoistaan. Epämiellyttävää seksiä ei tarvitse sietää, se sanoo.Teos ravistelee myös fanitukseen liittyvää rakenteellista misogyniaa ja ylistää tyttökulttuuria. Näin se argumentoi: kyyniset indieparrat halveksuvat kolumneissaan musiikkia, joka on tehty hysteerisille fanitytöille, vaikka The Beatles ei olisi ollut mitään ilman tyttöjä.Siinä, missä omasta fiksuudestaan häikäistyneet coolit jäbät nyökyttelevät takarivissä, teinityttöjen kirkuna on suoraa rakkautta, energian voimaverkko, joka nostaa bändin loistoonsa.”He halkovat omat atominsa rakkaudella ja räjähtävät yhä uudestaan ja uudestaan.”Vinkki: Spotifysta löytyy kirjailijan kokoama soittolista ”How To Be Famous Playlist”, joka sopii mainiosti lukemisen taustalle.