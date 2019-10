Rosoisen kauniit jäähyväiset yhdelle maailman parhaista sarjoista: Tällainen on Netflixiin juuri ilmestynyt El Camino -elokuva, joka jatkaa vihdoin Breaking Badin tarinaa El Camino on Breaking Badin luojan Vince Gilliganin käsikirjoittama ja ohjaama. Elokuvan keskiössä on Aaron Paulin esittämä pikkurikollinen Jesse Pinkman.