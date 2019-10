Bulgarian mysteerikuoro myi 1980-luvulla miljoonia levyjä ja maailmantähdetkin innostuivat – Erikoinen laulutyyli saa monet itkemään

Kulttuuri

Bulgarian mysteerikuoro myi 1980-luvulla miljoonia levyjä ja maailmantähdetkin innostuivat – Erikoinen lauluty

Emmi Kujanpää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se, joka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulostaa

Bulgaria

Bulgarialainen

Bulgarialainen

Oikeastaan

The Mystery of the Bulgarian Voices Savoy-teatterissa to 17.10. klo 19. Konsertti on loppuunmyyty.