Kolttasaamelainen toimittaja Sara Wesslin on valittu ainoana suomalaisena BBC:n vaikutusvaltaisimpien naisten listalle

Kulttuuri

Kolttasaamelainen toimittaja Sara Wesslin on valittu ainoana suomalaisena BBC:n vaikutusvaltaisimpien naisten

Kolttasaamelainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wesslin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koltansaame