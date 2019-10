Murmelin kevätpäivä muuttui kauhuksi, HS näyttää 19 maailman parasta luontokuvaa

Kulttuuri

Juuri oikealla hetkellä

Lontoon

Vuoden

luonnontieteellisen museon Wildlife Photographer of the Year -kilpailu järjestettiin nyt 55:ttä kertaa.Kansainväliset asiantuntijat valitsivat kilpailuun lähetettyjen yli 48 000 kuvan joukosta näyttelyyn sata maailman parasta luontokuvaa. Kuvia lähetettiin yli sadasta eri maasta.Kilpailusarjojen voittajat julkistettiin tiistaina 15. lokakuuta, ja nyt HS näyttää upeat voittajakuvat. Kuvissa nähdään niin koko ajan lisääntyviä kaupunkilaisrottia kuin harvinaisia jaguaarejakin, ja maailmaa katsotaan niin kotkan näkökulmasta kuin muurahaisen tasolta.Näyttely valokuvista aukeaa Lontoon luonnontieteellisessä museossa 18. lokakuuta.2020 kilpailuun voi osallistua maanantaina 21. lokakuuta alkaen. Kilpailu on avoin kaikille valokuvauksen harrastajille ja ammattilaisille.