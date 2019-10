Kulttuuri

Pianisti Roope Gröndahlille, 30, soittaminen oli nuorena aina helppoa, mutta elämä muuttui MS-diagnoosin myötä

”Kuule

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gröndahl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pari vuotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gröndahl

Työtilanne

Musiikkia