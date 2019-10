Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Kieltolain aikainen kahvila, internet-veistoksia ja k

Musiikkia Helsingissä

Birger Carlstedt

Birger Carlstedt: Kultainen kissa 12.1.2020 saakka Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Ma 11–18, ke–to 11–20, pe 11–18, la–su 11–17.

Laila Pullisen Vantaa

Kuvanveistäjä

Laila Pullinen: Vantaalainen kuvanveistäjä 12.1.2020 saakka Vantaan taidemuseo Artsissa (Paalutori 3, Vantaa). Ti, ke, pe 11–18, to 13–20, la–su 11–16.

Hämäränäkö

Eveliina Hämäläisen

Eveliina Hämäläinen: Path 10.11. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Elämän sykli

Levolliset

Arja Kärkkäinen: En päässyt perille, sillä jo junassa muutuin toiseksi 10.11. saakka Ham-galleriassa (Eteläinen Rautatiekatu 8). Ti–su 11–19.

Opintomatka veistokseen

Taideopiskelijan

Hemuloordi: Sculptures which are not good enough for Rome 27.10. saakka Exhibition Laboratory Project Roomissa (Lönnrotinkatu 35). Ti–su 11–18.