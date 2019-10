Kulttuuri

Kun muuri murtui Berliinissä 1989, toiveikkuus näkyi myös maailmanmusiikissa – entä nyt?

Maanan­taina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 1989

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näyttelyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmessakymmenessä

Musiikin maailmakin

Nationalmuseumin

Ensi viikolla

Lähteenä mm: Näyttelyjulkaisu 1989, kultur och politik, 176 s. Näyttely Nationalmuseum, Tukholma 12.1. 2020 asti. Womex Tampereella 23.–27.10. 2019