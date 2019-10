Kulttuuri

Muuttumaton rocktähti

Maisema syksyisessä Karkkilassa on kaikkea muuta kuin miellyttävä. Vettä vihmoo taivaalta. Karkkilan liikuntahallin viereisellä hiekkapihalla on menossa rakennustyö. Telineiden edessä on kuorma-auto, jonka lava ammottaa tyhjyyttään.