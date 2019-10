Kulttuuri

Musiikinopiskelijoista kertovasta ysärisarjasta voi bongata useita musiikkielämän nykytähtiä

Tiedättekö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarjaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikset sä soita -sarja on nähtävillä vielä kymmenen kuukauden ajan Yle Areenassa https://areena.yle.fi/1-50107917