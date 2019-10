Kulttuuri

Internetin raadollisuutta ruotivan Pontus Purokurun Römaani on ahdistava somekupla kirjan muodossa

Sosiaali­sessa mediassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juoneton, typografista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos jotain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjan kertoja-Pontus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikoitellen tekstin