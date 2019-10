Kulttuuri

Suomen parhaat blueslaulajat ovat naisia

Maailman

Helge Tallqvist Band sekä laulajat Emilia Sisco, Queen Fatima ja Charlotta Curves seuraavan kerran la 26.10. Helsingin Storyvillessa (Museokatu 8).