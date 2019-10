Kulttuuri

Poika järjesti luvattomat graffiti­bileet isän tehtaaseen Pietarissa: yllättäen isä riemastui ja siitä alkoi k

Pietari

Heti

Harmi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehdasalue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museon

Nyt

Pietarin

Toistaiseksi