Vuosi 1968 oli käännekohta, jolloin kaikkein suomalaisin Suomi alkoi kadota – ”Monet kaipaavat ihan aidosti siihen aikaan”, professori sanoo

Kulttuuri

Vuosi 1968 oli käännekohta, jolloin kaikkein suomalaisin Suomi alkoi kadota – ”Monet kaipaavat ihan aidosti si

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etnisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olennainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Televisio

Ajan

Kekkosen

Kymmenen